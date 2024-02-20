عاجل.. فاجعة بسراة عبيدة.. وفاة 4 أطفال في حريق.. ماذا عن مصير الأم و5 آخرين؟

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شهد جنوب المملكة فاجعة، حيث استيقظ أب يعمل حارس مدرسة يدعى علي بن مانع الحسني على حريق هائل يخرج من غرفة أطفاله التسعة،عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وفاة أطفال في حريق بسراة عبيد:



وتسبب الحريق في وفاة أربعة منهم في محافظة سراة عبيدة جنوب المملكة، حيث تم نقل المصابين منهم الأم إلى المستشفى.ونقلت "العربية" عن ابن عم والد الضحايا علي بن محمد الحسني، قوله :"بمجرد خلود ابن عمه وأفراد أسرته المكونة من 4 أبناء ذكور و5 بنات إلى النوم في منزلهم المسقوف بالهنجر في مركز وادي الحيا، استيقظ على كارثة".وجاء هذا بعدما بدأت ألسنة النيران بغرفة الأطفال الأربعة، ليهب لنجدة أسرته فنجح في إنقاذ بناته دون إصابات.وأوضح أن الأب استطاع أن يجد أحد أطفاله، وحمله إلى جاره الذي نقله بدوره للمستشفى، بعدها عاد لبناته وزوجته وأخرجهن من باب البيت الخارجي.وتابع قائلا :"لكنه لم يستطع بعدها الدخول لإنقاذ بقية الأطفال الثلاثة، فقام بإبلاغ الشرطة والدفاع المدني البعيد عن المركز".وقد تم نقل الطفل الرابع لمستشفى عسير ليمكث بالعناية المركزة 4 أيام قبل أن يتوفى ويلحق بإخوته الثلاثة الذين توفوا في الموقع.وأشار إلى أن الضحايا هم: "مسفر" يدرس بالصف الثاني الابتدائي، و"فراج" يبلغ من العمر عامين، و"عمر" 5 سنوات، و"مانع" الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي، وهو الذي أسعف إلى المستشفى وتوفي في وقت لاحق.فيما نقل مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، تعازي ومواساة وزير التعليم يوسف البنيان والأسرة التعليمية، إلى الموظف مانع علي القحطاني، في وفاة أبنائه.أيضا قدم العلكمي واجب العزاء للموظف بمقر سكنه في وادي الحيا، داعيًا الله أن يربط على قلبه ويلهمه وأهله وذويه الصبر والسلوان.