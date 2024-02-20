عاجل.. مواطنة تستقدم عاملة منزلية باسمها.. هل يؤثر ذلك على دخلها الشهري في حساب المواطن؟

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وجه أحد المواطنين سؤالا لخدمة المستفيدين، يستوضح فيه عن استقدام والدته لعاملة منزلية، ومدى تأثير ذلك على دعمها في حساب المواطن.



تأثير العمالة المنزلية على حساب المواطن:



تأثير العقد الإلكتروني على حساب المواطن:



تعديل الراتب في حساب المواطن:



الوالده بتستقدم شغاله باسمها هل بتقطعون عنها حساب المواطن — الأمل بالله كبير💞 (@moodh6622) February 19, 2024

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" الوالدة بتستقدم عاملة باسمها.. هل بتقطعون عنها حساب المواطن".وجاء الرد :" حياك الله ، وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية وكانت مستحقه سيشملها الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك ".كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن أيضا، بشأن مدى قيامه بالاستئجار عند والده بعقد إلكتروني وتأثير ذلك على استحقاقه للدعم الشهري في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم استفسار .. فرد مستقل وموظف ومستأجر عند والده بعقد الكتروني هل يمنعه من دعم حساب المواطن؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة".وأوضح أنه في حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج.كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن مدى تأثير تعديل الراتب على الدفعة الشهرية.وكان أحد المستفيدين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "إذا عدلت الراتب في حسابي يؤثر على نزول الدفعة؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول :"لا يؤثر ذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم ، وفي حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".