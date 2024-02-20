أيام وتنتهي المهلة التصحيحية.. بادر بإسقاط مركبتك التالفة دون غرامات عبر "أبشر"

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وجهت منصة أبشر تنبيها للمواطنين، بالمبادرة بإسقاط المركبة التالفة أو المهملة دون غرامات عبر منصة أبشر، وذلك قبل انتهاء المهلة في الأول من مارس 2024.



إسقاط المركبة التالفة عبر أبشر:



وفي وقت سابق أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك 3 حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة وهي:



أيام وتنتهي المهلة التصحيحية..

أسقط مركبتك التالفة أو المهملة دون غرامات عبر منصة أبشر قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024https://t.co/Tv8BOJZKkx#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/MtZQjKENY8 — أبشر (@Absher) February 20, 2024

وكانت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة.وتشمل الخدمة إسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة "خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة".حالات توقف سحب المركبات التالفة- المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً- المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية أياً كان حالها- المركبات التي تبدو صالحة للاستخدام ولا يظهر عليها علامات العطل أو الإهمال أو الترك.وأوضحت الوزارة حينها، أن ذلك لا يندرج ضمن اختصاصها وفقاً لما نصت عليه القرارات والتعليمات المنظمة لعملية سحب وحجز المركبات.