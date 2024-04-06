سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: السفارة مغلقة لمدة أسبوع

عطلة عيد الفطر المبارك:



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السفارة في تركيا:



أعلنت سفارة المملكة في بلجيكا عن موعد العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك.وقالت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس" :" تود السفارة التنويه إلى أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين ٨ أبريل ٢٠٢٤ م على أن تعاود العمل يوم الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ م بمشيئة الله ".وتابعت :" و للحالات الطارئة يرجى الإتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين".وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في تركيا، توويهًا بشأن عطلة عيد الفطر المبارك.وقالت السفارة عبر حسابها على "إكس" :" تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا تهنئتكم بقرب حلول عيد الفطر، وتنوّه بأنها ستكون في عطلة رسمية وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 8 أبريل 2024م، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين 15 أبريل 2024م. وكل عام وأنتم بخير".وتابعت :" وفي حالات الطوارئ، تأمل السفارة من المواطنين الكرام التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف شؤون السعوديين: ٩٠٥٤٩٥٦٤٦٦٥٥+، أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: ٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٣٤+"