عاجل.. أهم 10.. طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وسيول الطائف ومداهمة فرق "التجارة"

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. بالخطوات.. استعلم عن نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن



عاجل.. ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع



عاجل.. الحج والعمرة: بطاقة نسك إلزامية وتتيح 4 مزايا لضيوف الرحمن



بالفيديو.. جريان وتدفق السيول جنوب الطائف



"تعليم الطائف" يعتمد حركة توزيع 395 من المعلمين والمعلمات الجدد



أول تعليق من مدير المدرسة الذي أهدى طلابه دراجات هوائية في وداعه



عاجل..التجارة تطيح بعمالة في الخرج .. وهذا ما فعلته داخل "حوش غنم"



تصل للحرمان من دخول باقي المواد.. التعليم تكشف عن عقوبة الغش في الاختبارات



عاجل.. تم قبول اعتراضه لكن ما زال غير مؤهل.. حساب المواطن يوضح



"هيئة النقل" تؤكد ضرورة امتثال الشركات المرخصة في القطاع اللوجستي لاشتراطات سلامة ضيوف الرحمن

