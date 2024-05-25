السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وسيول الطائف ومداهمة فرق "التجارة"

اهم عشرة
ارشيفية
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. بالخطوات.. استعلم عن نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطناضافة اعلان


كشف حساب المواطن عن خطوات الاستعلام عن الاعتراض على نتيجة الأهلية. . المزيد هنا

عاجل.. ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع


 أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا

عاجل.. الحج والعمرة: بطاقة نسك إلزامية وتتيح 4 مزايا لضيوف الرحمن


أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل #بطاقة_نسك ؛ لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويُسر في جميع محطات الرحلة.. المزيد هنا

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول جنوب الطائف


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول شرق شقصان جنوب الطائف في منطقة.. المزيد هنا

"تعليم الطائف" يعتمد حركة توزيع 395 من المعلمين والمعلمات الجدد


 اقرت ادارة تعليم الطائف اليوم حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد وفق التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ .. المزيد هنا

أول تعليق من مدير المدرسة الذي أهدى طلابه دراجات هوائية في وداعه


في أول تعليق له عقب الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسان كبير، قال مدير مدرسة في تبوك.. المزيد هنا

عاجل..التجارة تطيح بعمالة في الخرج .. وهذا ما فعلته داخل "حوش غنم"


ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في محافظة الخرج، تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة.. المزيد هنا

تصل للحرمان من دخول باقي المواد.. التعليم تكشف عن عقوبة الغش في الاختبارات


كشفت وزارة التعليم عن عقوبة الغش في الاختبارات، وذلك في إطار متابعة الاختبارات ومنع وضبط محاولات الغش.. المزيد هنا

عاجل.. تم قبول اعتراضه لكن ما زال غير مؤهل.. حساب المواطن يوضح


تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين يقول .. المزيد هنا

"هيئة النقل" تؤكد ضرورة امتثال الشركات المرخصة في القطاع اللوجستي لاشتراطات سلامة ضيوف الرحمن


 أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في قطاع النقل البري، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.. المزيد هنا

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تدشين "قناة واتساب الرئاسة" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

عاجل.. ضربات نوعية.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في 3 مناطق

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