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صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود في القنفذة

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المتهم
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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القنفذة، على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

عقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود:

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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