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عاجل.. بسبب رصد حالات تسمم.. أمانة حفر الباطن تغلق إحدى المنشآت التجارية

أمانة حفر الباطن
حفر الباطن
أ أ
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نشرت أمانة حفر الباطن بيانا صحفيا أكدت فيه : "أنه حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان أغلقت الأمانة أحد المنشآت التجارية لـرصد حالات اشتـباه تـسمم غـذائي.
وأكدت الأمانة اتخاذ كافة التدابيـر الوقائـية اللازمـة مـع كـافـة الجهـات ذات العـلاقة .

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وأوضحت أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم رصد حالات اشتباه تسمم غذائي ، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية.

  وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن ، التدابير اللازمة وفق البروتكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب و إغلاق المنشأة احترازياً لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

  وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة.


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