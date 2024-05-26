عاجل.. بسبب رصد حالات تسمم.. أمانة حفر الباطن تغلق إحدى المنشآت التجارية

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نشرت أمانة حفر الباطن بيانا صحفيا أكدت فيه : "أنه حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان أغلقت الأمانة أحد المنشآت التجارية لـرصد حالات اشتـباه تـسمم غـذائي.

وأكدت الأمانة اتخاذ كافة التدابيـر الوقائـية اللازمـة مـع كـافـة الجهـات ذات العـلاقة .

وأوضحت أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم رصد حالات اشتباه تسمم غذائي ، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية.

وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن ، التدابير اللازمة وفق البروتكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب و إغلاق المنشأة احترازياً لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة.