عاجل.. بسبب رصد حالات تسمم.. أمانة حفر الباطن تغلق إحدى المنشآت التجارية

نشرت أمانة حفر
الباطن بيانا صحفيا أكدت فيه : "أنه حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان أغلقت الأمانة أحد المنشآت
التجارية لـرصد حالات اشتـباه تـسمم غـذائي.
وأكدت الأمانة اتخاذ كافة التدابيـر الوقائـية اللازمـة مـع كـافـة الجهـات ذات العـلاقة .
وأوضحت أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم رصد حالات اشتباه تسمم غذائي ، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية.
وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن ، التدابير اللازمة وفق البروتكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب و إغلاق المنشأة احترازياً لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة.