ماذا قال سفير واشنطن في المملكة لطلاب المملكة الخريجين من جامعات النخبة الأمريكية؟

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نظم النادي السعودي في جامعة هارفارد، مساء أمس الجمعة، حفل تكريم للخريجين السعوديين من جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة بوسطن، وجامعة تفتس، في الحرم الجامعي لهارفارد بمدينة بوسطن.

جاء ذلك بحضور مدير قسم الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية محمد خشعان.



تخرج طلاب سعوديين من جامعات النخبة الأمريكية:



سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة:



وأشار مدير قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة خلال الحفل إلى تزامن تخرّج الدفعة المميزة الحالية من طلاب المملكة في الجامعات النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية مع التحوّلات التي تشهدها المملكة في رؤية 2030، والاستثمار في أبناء هذا الوطن المبدعين، مؤكداً أن المملكة تشهد نمواً اقتصادياً وصناعياً وبيئياً، ترافقه فرص متجددة لأبناء الوطن ليكتشفوا أحلامهم، ويساهموا في بناء مستقبل الوطن والعالم.كما ألقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة مايكل راتني، كلمة مسجلة هنأ فيها الطلاب الخريجين، وشكر النادي السعودي على تنظيم هذا الحدث للاحتفاء بإنجازات الطلاب الرائعة هذا العام.وقال "لقد كنت في السعودية لمدة عام فقط، الفرص المهنية والشخصية هنا لم تكن أبداً أكبر من الآن، بلدكم غني بالموارد، لكن الأكثر قيمة هو قدراته البشرية".وأكد على التنوع الملحوظ الذي يشهده في العديد من المجالات، من صناعة الأفلام مروراً بتطوير ألعاب الفيديو، ووصولاً إلى السفر للفضاء، مبيناً سعادته وهو يشهد هذا النمو.