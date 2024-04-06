الحياة الفطرية .. إطلاق 60 طائرًا بحريًا في شاطيء العزيزية بالمنطقة الشرقية

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‎أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 60 طائرًا بحريًا في شاطئ العزيزية بالمنطقة الشرقية ضمن نطاق توزيعها الطبيعي بعد إعادة تأهيلها كجزء من الالتزامات والجهود الدولية في المحافظة على هذه الأنواع.



الطيور التي تم إطلاقها:



المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية:



وتضمن الإطلاق 3 طيور بلشون ليل أرأس ، و7 نوارس قزوينية، و 46 نورس أرأس، و4 نوارس مستدق المنقار، لتؤدي هذه الكائنات أدوارها البيئية وتسهم في تعزيز التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.‎وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان : يأتي إطلاق هذه الأنواع من الطيور البحرية بعد اعادة تأهيلها في ظل حرص المركز على تحقيق مستهدفاته في استدامة الحياة الفطرية والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها وإثراء النظم البيئية.‎وأوضح أن هذا الاطلاق يسهم في تحقيق الالتزامات والجهود الدولية في المحافظة على هذه الأنواع لتؤدي أدوارها البيئية، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة.‎يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019 على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها وإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية حيث تأتي سلسلة الاطلاقات ضمن هذه الخطط الخاصة بالمركز.كما يمتلك المركز حالياً مراكز تعتبر في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، و مركزاً لإعادة تأهيل الحيوانات الفطرية التي تعرضت لإصابات أو المصادرة من مخالفين لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ، وينفذ أبحاثاً تتعلق بظروف عيشها ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.