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وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي تهدئة الأوضاع في غزة (صور)

وزير الدفاع يستقبل نظيره الإيطالي
وزير الدفاع يستقبل نظيره الإيطالي
أ أ
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 استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، معالي وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا، جويدو كروسيتو.اضافة اعلان

العلاقات السعودية الإيطالية

 وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية.


التصعيد العسكري في غزة

 كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدًا سموه ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



 حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.
ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيطاليا العميد المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.



 كما حضره من الجانب الإيطالي معالي رئيس المكتب التشريعي لمعالي الوزير الفريق سلفاتوري لوونجو، ومعالي المستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير جويدو دي سانكتيز.
وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، ومستشار معالي الوزير الدكتور ستيفانو موروتي.



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