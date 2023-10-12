الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

العمل التطوعي
نتائج متقدمة في نسب التطوع بالمملكة خلال 2023
أ أ
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حققت 4 مناطق من بين مناطق المملكة نتائج متقدمة في نسب التطوع خلال العام الحالي 2023، وبنتائج تجاوز المستهدف لها.

المدينة تتصدر العمل التطوعي

واحتلت المدينة المنورة المركز الأول بواقع 9021 متطوعاً وبنسبة إنجاز 200.5%.
تليها مكة المكرمة في المركز الثاني بـ 9255 متطوعاً، وبنسبة 148.1%.
ثم جازان بـ 5643 متطوعاً، بنسبة وصلت إلى 125.4%.
يلي ذلك الرياض بـ 5849 متطوعاً، وبنسبة 93.6%.
ثم القصيم بـ 3854 متطوعاً، بنسبة 93.6%.
وبحسب مستهدفات الفرص التطوعية للعام 2023م، فإن هناك 6990 فرصة تطوعية موزعة على مناطق المملكة، فيما تحقق من تلك المستهدفات 12.077، وبنسب تحقق بدأت من 57% وحتى 419.8%.

شريحة الشباب
يذكر أن دراسة أعدتها جامعة الملك سعود، وقام عليها عدد من الأكاديميين، ذكرت بأن شريحة الشباب على وجه الخصوص، تميل إلى المبادرات الاجتماعية «التطوع».
وعللت ذلك بالآثار الناجمة عن عملية التطوع التي يشعر بها المتطوع، ومن بينها تعزيز التكافل الاجتماعي، ونوعية الحياة في المجتمع.
كما يعطي التطوع الشعور بالرضا الذاتي من خلال إسهاماته بتقديم الخدمات والقيام بأنشطة حيوية لها أثر واضح على حياة الناس، وعلى تقدم المجتمع الذي ينتمي إليه.
كذلك يُؤمّن التطوع للمتطوعين من تدريبات مهمة تسهل عليه الانخراط في العمل، وعلى النحو الذي يكسبه المهارات والخبرات التي تؤهله للمنافسة والقيام بالعمل المهني.
ويدخل في ذلك ضمناً مهارات التعامل مهارات التواصل تزايد المعارف المكتسبة مهارات الإدارة والقيادة.
وبحسب الدارسة ذاتها فإن غالبية المتطوعين هم من شريحة الشباب، فوفقاً للمسوح التي تضمنتها الدراسة، فإن 55% من المتطوعين هم من المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 24 سنه، و27% للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة.

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