الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

84 ألف أسرة استفادت من برنامج "سكني" منذ بداية 2023

برنامج سكني
سكني
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كشف برنامج سكني أن نحو 84 ألف أسرة استفادت من البرنامج منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي.

حلول سكنية:

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وأوضح أنه سيستمر في طرح المزيد من الحلول السكنية للمواطنين وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

وأضاف البرنامج أنه خلال شهر أكتوبر فقط استفادت  14656 أسرة من البرنامج/، فيما سكنت نحو 9639 أسرة مسكنها الأول.

في وقت سابق، كشف برنامج "سكني" عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة.

إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر


ويأتي هذا في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.
 وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونياً توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت الأراضي المجانية المتاحة للأسر السعودية إتاحة 2361 قطعة أرض في مخططات ولي العهد (النرجس) في منطقة مكة المكرمة، و 1006 أراضٍ بمحافظتي المجمعة وعفيف التابعتان لمنطقة الرياض، و421 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية في كل من محافظات بقيق والنعيرية.

توفير خيارات أكثر للمواطنين

 وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني"، التي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيار أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.
 ويقدم البرنامج خدماته عن طريق قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و (واتساب الأعمال).

إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية
 كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري)، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.


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