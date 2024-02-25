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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، في العاصمة التونسية، اليوم، معالي وزير الداخلية بجمهورية تونس كمال الفقي.



وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي نظيره التونسي:

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد غداً في تونس.حضر اللقاء معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال ، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني ، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى ، ومدير الإدارة العامة للشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.