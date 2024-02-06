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صحيفة تواصل الالكترونية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. "الجوازات" تدشن (8) خدمات إلكترونية جديدة

2024-02-06_20-06-24
"الجوازات" تدشن (8) خدمات إلكترونية جديدة
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، (8) خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض، بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.اضافة اعلان

وشمل التدشين (4) خدمات في منصة أبشر، وهي الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم، وتقرير زائر، و(4) خدمات في بوابة مقيم، وهي تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).
وأكد الفريق اليحيى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات"، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.






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