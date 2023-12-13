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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في جنيف لبحث هذا الأمر

وزير الخارجية وايران
وزير الخارجية ونظيره الإيراني
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة السويسرية جنيف.

 بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وبحث وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في سويسرا

وكان وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى سويسرا في تاسع جولاته من المباحثات الدبلوماسية الدولية، والتي كان آخرها في كندا.


ويأتي هذا استكمالًا لجهودها التي انطلقت الشهر الماضي، لتناول قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية خاصةً فيما يخص الحرب في فلسطين.

وترأس بن فرحان وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

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