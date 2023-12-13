وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في جنيف لبحث هذا الأمر

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التقى
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسين
عبد اللهيان في العاصمة السويسرية جنيف.
بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركوبحث
وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين
البلدين.
وفد
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في سويسراوكان
وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن
فرحان، قد وصل إلى سويسرا في تاسع جولاته من المباحثات الدبلوماسية الدولية، والتي
كان آخرها في كندا.
فيديو | لقطات من اجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 13, 2023
عبر موفد #الإخبارية عبد الله الرويس pic.twitter.com/bTyXv92sWw
ويأتي هذا استكمالًا لجهودها التي انطلقت الشهر الماضي، لتناول قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية خاصةً فيما يخص الحرب في فلسطين.
وترأس بن فرحان وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
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