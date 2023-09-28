وزير الخارجية يصل البحرين لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي بين البلدين

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. اضافة اعلان





عقد أعمال لجنة التنسيق السياسي بين البلدين



استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين



تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين



وتأتي زيارة سمو زير الخارجية إلى مملكة البحرين لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وعقد لجنته التحضيرية بين الجانبين.كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.وعبر سموه خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.