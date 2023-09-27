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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يستقبل نظيره في كومنولث دومينيكا

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وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية في كومنولث دومينيكا
أ أ
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والأعمال الدولية والتجارة والطاقة في كومنولث دومينيكا الدكتور فينس هندرسون.

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استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.




أمير قطر

وأمس، استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.

 وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لأخيهما سمو أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما - حفظهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
 وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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