وزير الخارجية يستقبل نظيره في كومنولث دومينيكا

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والأعمال الدولية والتجارة والطاقة في كومنولث دومينيكا الدكتور فينس هندرسون.

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استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.