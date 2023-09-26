رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الغادر على منسوبي قوة الواجب البحرينية

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أدانت رابطةُ العالم الإسلامي الهجوم الغادرَ الذي نفَّذته عناصرُ تابعةٌ للحوثيين، وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من منسوبي قوة الواجب البحرينية المشاركة بعمليات إعادة الأمل ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. اضافة اعلان





أحرِّ التعازي



وأعربت في بيان لها، عن أحرِّ التعازي وصادق المواساة لمملكة البحرين قيادةً وشعباً ولذوي الشهداء والمصابين، سائلةً المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبلهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.وحذَّرت الرابطة من خطورة هذا الارتداد الهمجي على المساعي التي يتم بذلها من أجل إنهاء الأزمة وصولاً إلى حلٍّ سياسيٍّ يلبِّي تطلعات الشعب اليمني العزيز.