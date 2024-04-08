الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

استعراض مستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة:اضافة اعلان

وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.

إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية :

ومؤخرًا، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وعبّرت "الخارجية" عن رفض المملكة القاطع استهداف  المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحماية الدبلوماسية.

مقتل 8 في غارة للاحتلال على قنصلية إيران بدمشق:

وقتل 8 أشخاص على الأقل، مساء الإثنين الماضي، إثر قصف للاحتلال استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.
يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية في المكان، فيما قالت وكالة "رويترز" إن القائد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في القصف.
وزاهدي برتبة عميد وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا.

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