حرب الاحتلال على غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.



المملكة تدين هجوم موسكو:



تفاصيل الهجوم



وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.وأكدت أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مقتل 40 شخصًا في هجوم على المركز التجاري "كروكس سيتي هول" في موسكو، اليوم الجمعة، وفق المعلومات الأولية، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.وأوضح الجهاز، أنه بحسب البيانات الأولية، فإن إطلاق النار وقع قبل بدء حفل لفرقة موسيقية روسية، ومن ثم اندلع حريق بالمبنى.ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية.ودعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.