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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
وزير الخارجية
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزةاضافة اعلان

 وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

ضرورة رفع الحصار عن غزة

 وشدد سمو وزير الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

 وحث سموه بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

 حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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