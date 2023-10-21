ولي العهد يؤكد رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو. اضافة اعلان

رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي

وأكد سمو ولي العهد رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.



ضرورة رفع الحصار عن غزة



اتصال هاتفي بين ولي العهد ورئيس فرنسا



المملكة تطالب بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين



استشهاد 1661 طفلاً في العدوان على غزة



ارتفاع عدد الشهداء لـ4150 شهيدًا



كما أكد سموه على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.وأكد سموه على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وشدد سموه على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.كما أكد سمو ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.يأتي هذا في وقت وثّقت فيه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي.وأكدت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 4150 شهيداً.