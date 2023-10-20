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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي.

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40 % من الضحايا أطفال



ارتفاع عدد الشهداء لـ4150 شهيدًا



1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض



خارجية فلسطين: الاحتلال يتحدى القوانين الدولية



استمرار العدوان لليوم 14 على التوالي



وذكرت الوزارة في بيان، أن 40 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، و25 % من النساء، إضافة إلى وجود أكثر من 720 طفلاً مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي.وأشارت وزارة الصحة إلى أن 7 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلاً، وأن 46 من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان.لافتةً النظر إلى أن الاحتلال ارتكب 37 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 352 شهيداً وجرح نحو 700 معظمهم من الأطفال والنساء.في الوقت نفسه أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.وقالت الوزارة في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن الاحتلال يواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضًا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها".وجددت إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضًا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.