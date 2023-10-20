الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي.

اضافة اعلان

40 % من الضحايا أطفال

 وذكرت الوزارة في بيان، أن 40 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، و25 % من النساء، إضافة إلى وجود أكثر من 720 طفلاً مفقوداً تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي.
 وأشارت وزارة الصحة إلى أن 7 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

ارتفاع عدد الشهداء لـ4150 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً.

1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلاً، وأن 46 من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان.
لافتةً النظر إلى أن الاحتلال ارتكب 37 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 352 شهيداً وجرح نحو 700 معظمهم من الأطفال والنساء.

خارجية فلسطين: الاحتلال يتحدى القوانين الدولية

في الوقت نفسه أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.
 وقالت الوزارة في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن الاحتلال يواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضًا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها".

استمرار العدوان لليوم 14 على التوالي

 وجددت إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضًا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.

اقرأ أيضا

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

حساب مواطن
8:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قرار "حساب مواطن" حول وجود أصول عقارية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
7:53 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

30 ألف مواصفة قياسية لتعزيز صحة وسلامة المستهلك

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بهذه المناطق.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات

اقرأ أيضا

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول العيدابي بجازان

"الطيران المدني" تُصنّف مقدِّمي خدمات النقل الجوي لشهر سبتمبر

"هيئة الطرق" تعلن فتح حركة المرور على تقاطع المنسك في منطقة عسير

شاهد.. تساقط غزارة أمطار الحبيل برجال ألمع في عسير

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

67876786 11:51 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الربيعة" يلتقي بمفوض "الأونروا" لمناقشة دعم الفلسطينيين

67676 3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

879756 2:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

" التعاون الخليجي" يؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

اقرأ أيضا

2023-10-20_16-41-58
4:20 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: انعقاد قمة دول الخليج والآسيان كل عامين

ولي العهد 11
4:10 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد وقادة دول الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر القمة (صور)

وسائل التواصل
3:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة "تشيير" مقاطع الفيديو الصادمة

برنامج الانماء
3:31 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

برنامج الأمم الإنمائي يدعو لدخول المساعدات إلى غزة بشكل مستدام دون قيود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
7:02 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

F8303DXWYAAhk0m
5:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد