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وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة والقضايا الإقليمية والدولية مع نظيره التركي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.
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بحث القضايا الإقليمية

وجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره أمريكي

وفي وقت سابق، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

 وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان اعلى غزة إلى 27019

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 118 على التوالي إلى 27019 شهيدًا، والجرحى إلى 66139 معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 190 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى أن الطواقم الطبية انتشلت جثة 22 شهيدًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة.

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