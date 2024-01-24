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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

ولي العهد
ولي العهد
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وزير الخارجية

 تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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