وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب العمال البريطاني ووزير خارجية الظل في حزب العمال

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني السيد ديفيد لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.





استعراض العلاقات الثنائية:



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.