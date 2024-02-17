السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب العمال البريطاني ووزير خارجية الظل في حزب العمال

ا
جانب من اللقاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني السيد ديفيد لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.اضافة اعلان

استعراض العلاقات الثنائية:

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

اقرأ أيضا

حرس الحدود بجازان يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 115 كيلوجرامًا من المخدرات

وزارة البيئة تستقبل عبر منصة "نما" طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم

عاجل.. الداخلية تضبط (19199) مخالفا وترحّل قرابة 10 آلاف

تكتسي بالثلوج للمرة الثانية.. هذا ما حدث على جبال اللوز خلال الـ 72 ساعة الماضية

عاجل.. توقعات بتعرض المملكة لمنخفض قطبي.. ودرجات الحرارة ستنخفض لـ 6 مئوية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 8:39 م الخميس، 08 فبراير 2024

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 7:44 م السبت، 03 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة والقضايا الإقليمية والدولية مع نظيره التركي

ولي العهد 6:13 م الأربعاء، 24 يناير 2024

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية 11:40 ص السبت، 20 يناير 2024

توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان و7 محافظات