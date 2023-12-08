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وزير الخارجية يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
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 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان

الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

 وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، حيث شدد سمو وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

تأمين الممرات الإغاثية

 كما أكد سمو وزير الخارجية على بذل كافة الجهود لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
 حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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