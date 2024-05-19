الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات

تعليم الرياض
تعليم الرياض
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أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
ومن المقرر أن تستمر مدة الاعتراض على النتائج ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.اضافة اعلان


خطوات الاستعلام عبر نظام نور

يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:
1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.
2- من القائمة الرئيسة، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".
3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".
4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.
5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.
6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".

خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور

- تسجيل الدخول إلى نظام نور.
- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.
- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على  الشاشة.
- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.
- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.

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