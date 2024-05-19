تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات

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أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
ومن المقرر أن تستمر مدة الاعتراض على النتائج ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.
#إعلان|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) May 19, 2024
الإدارة العامة لـ #تعليم_الرياض تعلن نتيجة حركة النقل الداخلي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية. pic.twitter.com/EvzwYWvs2Z
خطوات الاستعلام عبر نظام نوريمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:
1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.
2- من القائمة الرئيسة، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".
3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".
4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.
5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.
6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".
خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور- تسجيل الدخول إلى نظام نور.
- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.
- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على الشاشة.
- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.
- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.