الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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عاجل.. خرجت بتأشيرة ذهاب وعودة على كفالة زوجها.. هل يحق لها العودة بعد الانفصال؟

الجوازات
الجوازات
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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال بشأن إقامة امرأة على كفالة زوجها ثم نزولها بتأشيرة خروج وعودة في يناير 2021، وهل يحق لها العودة للمملكة بتأشيرة عمل رغم انفصالهما؟.اضافة اعلان

متى يتم إسقاط التأشيرة:


وأوضحت الجوازات أنه : "يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة ""تواصل"" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1511080142302588940… لنتمكن من إفادتك، علماً أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين".

في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

السفر لدول الخليج


وأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.

وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.

الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.

وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟

تسهيلات لحاملي تأشيرة شنغن

وجددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكل من يرغب في زيارة المملكة؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة.

وحددت الوزارة أصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، وحاملي تأشيرة شنغن، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية.

تأشيرة صالحة لأداء العمرة أو السياحة

ويمكنهم الحصول على التاشيرة سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات.

ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة.


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