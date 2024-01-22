وزير التعليم يطلق الحملة التعريفية بالأولمبياد بعد استقبال اللجنة التوجيهية لـ "أولمبياد الكيمياء"

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دشن وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الحملة التعريفية بالأولمبياد الدولي للكيمياء الذي تحتضنه المملكة في يوليو 2024م.





استعداد المملكة لاستضافة أولمبياد الدولي للكيمياء 2024 اضافة اعلان



حضور مميّز لطلاب وطالبات الوطن



جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الأستاذ فيصل الدويش، وأعضاء اللجنة التوجيهية الدولية لأولمبياد الكيمياء الدولي، وأعضاء اللجنة الإشرافية لهذه الاستضافة.يأتي ذلك في إطار استعداد المملكة لاستضافة النسخة السادسة والخمسين للأولمبياد الدولي للكيمياء 2024 خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو المقبل بمشاركة 89 دولة.وناقش وزير التعليم مع أعضاء اللجنة الدولية تحضيرات المملكة لاستضافة الأولمبياد، الذي ستقام فعالياته في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض بالشراكة بين وزارة التعليم و"موهبة" وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مؤكداً معاليه حرص المملكة على تنظيم نسخة فريدة ومميزة من الأولمبياد الدولي للكيمياء.وأبان الوزير البنيان أن استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته السادسة والخمسين، هي امتداد للحضور المميّز لطلاب وطالبات الوطن على منصات التتويج في معظم الأولمبيادات الدولية، وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية، مشيراً إلى أن استضافة المملكة للأولمبياد يُعد الحدث الأبرز في مجال الكيمياء، ويأتي في سياق تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء المواطن المنافس عالميًا.