وزير الإعلام يُدشّن باب التسجيل في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة

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دشّن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، خلال حضوره حفل جائزة التميز الإعلامي، باب التسجيل في النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام.

والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024. اضافة اعلان





أهداف المنتدى السعودي للإعلام



أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط



ويهدف المنتدى السعودي للإعلام إلى بناء وتوثيق جسور التواصل مع جميع المؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً، بما يحقق الأثر الإيجابي ورفع مستوى جودة صناعة الإعلام ودفعه لمواكبة أحدث تقنياتها المتغيرة بشكلٍ مستمر.ويعود المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، وسعياً إلى تطوير صناعته بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً.وينطلق على هامش المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية.ويهدف المعرض الذي يقام بنسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محلياً وإقليمياً وعالمياً.