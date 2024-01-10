الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الإعلام يُدشّن باب التسجيل في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة

وزير الاعلام
وزير الاعلام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دشّن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، خلال حضوره حفل جائزة التميز الإعلامي، باب التسجيل في النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام.
والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024.اضافة اعلان

أهداف المنتدى السعودي للإعلام

ويهدف المنتدى السعودي للإعلام إلى بناء وتوثيق جسور التواصل مع جميع المؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً، بما يحقق الأثر الإيجابي ورفع مستوى جودة صناعة الإعلام ودفعه لمواكبة أحدث تقنياتها المتغيرة بشكلٍ مستمر.

ويعود المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، وسعياً إلى تطوير صناعته بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً.

أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط

وينطلق على هامش المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية.

ويهدف المعرض الذي يقام بنسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

اقرأ أيضا

عاجل .. توضيح مهم من التعليم بشأن حركة النقل للمعلمين والمعلمات

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وسعر غير متوقع لمتر الأراضي في نرجس الرياض

هل يمكن نقل خدمات العامل حال وجود مخالفات مرورية؟ مساند يوضح

5 خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية عبر منصة أبشر

إحباط تهريب 143 كجم من السموم في عسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

Screenshot_2023-12-11-20-04-50-67_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 9:12 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

تحفيظ القرآن 9:06 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف تنفذ برنامج "رتّل" لتصحيح تلاوته

الدفاع المدني - امطار (2) 8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

اقرأ أيضا

ولي العهد
9:03 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي

المسجد النبوي
7:36 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:33 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

في حملة نوعية .. الإطاحة بمواطنين في رفحاء لترويجهما السموم

WhatsApp Image 2024-01-09 at 5.09.01 PM
7:00 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. الإطاحة بمحتال في مطار الملك عبد الله الدولي بجازان وهذه مخالفته

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

حساب مواطن
12:04 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"شاملاً الدعم الإضافي".. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

مزايا خدمة مبايعة المركبات - بيع المركبات - الامن العام - ابشر
12:00 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة بالهوية والرقم التسلسلي عبر "أبشر وتوكلنا ونجم"

أهم 10
10:03 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وسعر غير متوقع لمتر الأراضي في نرجس الرياض

مساند
9:53 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

هل يمكن نقل خدمات العامل حال وجود مخالفات مرورية؟ مساند يوضح

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
9:31 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية عبر منصة أبشر