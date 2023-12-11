الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

تعليم مكة
تعليم مكة
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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تحويل الدراسة للفترة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الثلاثاء عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.اضافة اعلان

تعليم مكة

وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة للفترة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الثلاثاء  28 / 5 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل."

وقبل قليل، نشر حساب إدارة تعليم جدة قرارا بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتحويلها عن بُعد.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة

وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" عبر منصةمدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.


تعليم الغايل

وأمس، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغايل، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين في جميع مدارس المحافظة، بسبب تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

وقال إدارة تعليم الغايل عبر منصة "إكس" :" على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 27 / 5 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الغايل بجميع قطاعاتها . ونسأل الله السلامة للجميع ."

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