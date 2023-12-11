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جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف تنفذ برنامج "رتّل" لتصحيح تلاوته

تحفيظ القرآن
أرشيفية
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نفذت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف ممثلة بالقسم النسائي برنامج "رتّل" الذي يهدف لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وتأهيل المعلمات لتدريس القرآن الكريم.

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140 معلم ومعلمة


وشهد البرنامج إقبالاً من المستفيدات البالغ عددهن قرابة 140 معلمة وطالبة بمختلف الفئات العمرية.
واشتمل البرنامج على توجيهات للمعلمات، وشرح مهارات فن التعامل، وفن الاتصال، وشرح مهارات التحفيز، إلى جانب تنمية قدرات المعلمات علمياً وتربوياً وأساليب تقوية الروابط بين المعلم وإدارة الجمعية.
يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم في طريف تقوم بدور في تعليم القرآن الكريم لشرائح المجتمع وبكوادر متميزة وبرامج نوعية في بيئة محفزة وقد شهدت تخريج العديد من الطلاب المتقنين للتلاوة والحفظ والتجويد.

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