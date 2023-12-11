عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما اضافة اعلان



عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية



عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس



سجين مخدرات يروي قصته: أغروني بنصف مليون ريال فخسرت أسرتي وأهلي(فيديو)



شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة



الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة



بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة



بسبب تقلبات الطقس.. تنبيهات مهمة لمزارعي المملكة



عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)



عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء

