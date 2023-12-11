عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا
بمركبتيهما
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أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما.. المزيد هنا
عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي
مشروع الدرعية
نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.. المزيد هنا
عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس
حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.. المزيد هنا
سجين مخدرات يروي قصته: أغروني بنصف مليون ريال فخسرت أسرتي وأهلي(فيديو)
"كانت الحياة تسير بهدوء، وانا أعيش مع أولادي وأسرتي حتى أتى إلى رجل وقال لي فيه شحنة تريلات سوف تأتي إلى الرياض، ومطلوب منك تنزلها وتاخذ نصف مليون ريال.. المزيد هنا
شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن
بطعنة نافذة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية, فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة
رصد الدفاع المدني مخالفة سلامة، تمثلت في إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في منطقة المدينة المنورة.. المزيد هنا
بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل
المزدوج" بجامعة جدة
تنظم جامعة جدة،لقاءً لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة للتعريف ببرنامج "التسجيل المزدوج"، الذي يهدف لاستقطاب ورعاية الموهوبين.. المزيد هنا
بسبب تقلبات الطقس.. تنبيهات مهمة لمزارعي المملكة
نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، في المملكة باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية. محصولهم في ظل تقلبات الطقس الحالية.. المزيد هنا
عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)
باشرت، مساء اليوم الإثنين، الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق شرما بمنطقة تبوك.. المزيد هنا
عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء
نشر حساب إدارة تعليم جدة قرارا بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتحويلها عن بُعد.. المزيد هنا