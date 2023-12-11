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أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

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أمين المنطقة الشرقية
أ أ
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قال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير إن ضاحية الملك فهد تعد من أكبر الضواحي ويوجد بها 30 ألف وحدة.

مشاكل عديدة في الضاحية

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وأوضح أن هناك مشاكل عديدة في المنطقة ورغم ذلك تم تنفيذ 30 مشروع في 8 سنوات.

وأضاف: توجد معاناة في الصرف الصحي بالضاحية وبعد 6 أشهر ستنتهي معاناة الصرف الصحي في الضاحية وأنا أقف في صف الأهالي.

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