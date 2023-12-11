أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

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قال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير إن ضاحية الملك فهد تعد من أكبر الضواحي ويوجد بها 30 ألف وحدة.
مشاكل عديدة في الضاحية
وأوضح أن هناك مشاكل عديدة في المنطقة ورغم ذلك تم تنفيذ 30 مشروع في 8 سنوات.
وأضاف: توجد معاناة في الصرف الصحي بالضاحية وبعد 6 أشهر ستنتهي معاناة الصرف الصحي في الضاحية وأنا أقف في صف الأهالي.
— الراصد (@alraasd) December 11, 2023
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في وقت سابق أكد " الجبير"، أن ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ستتطور بشكل تام، خلال عام إلى عام ونصف.
وأوضح أن الحي كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على معالجة هذا المسار بإنشاء محطات ضخ ومشاريع تصريف السيول، بقيمة تجاوزت 650 مليون ريال، مؤكداً أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40% من مشاريع الضاحية.
وطالب الأهالي بتنفيذ وعود الأمانة لهم، والتي حددتها لهم من عام إلى عام ونصف، مؤكدين أنهم سيتابعون ذلك باليوم والساعة، وذلك لما عاشوه من سنوات مليئة بالمعاناة مع المستنقعات وتجمع مياه الأمطار .
فيديو | أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير: توجد معاناة في الصرف الصحي بضاحية الملك فهد.. وبعد 6 أشهر ستنتهي معاناة الصرف الصحي في الضاحية.. وأنا أقف في صف الأهالي.
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