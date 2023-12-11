أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

في وقت سابق أكد " الجبير"، أن ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ستتطور بشكل تام، خلال عام إلى عام ونصف.وأوضح أن الحي كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على معالجة هذا المسار بإنشاء محطات ضخ ومشاريع تصريف السيول، بقيمة تجاوزت 650 مليون ريال، مؤكداً أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40%؜ من مشاريع الضاحية.وطالب الأهالي بتنفيذ وعود الأمانة لهم، والتي حددتها لهم من عام إلى عام ونصف، مؤكدين أنهم سيتابعون ذلك باليوم والساعة، وذلك لما عاشوه من سنوات مليئة بالمعاناة مع المستنقعات وتجمع مياه الأمطار .فيديو | أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير: توجد معاناة في الصرف الصحي بضاحية الملك فهد.. وبعد 6 أشهر ستنتهي معاناة الصرف الصحي في الضاحية.. وأنا أقف في صف الأهالي.