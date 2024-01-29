الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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وزارة التعليم تُطلق برنامج "رواشن التعليم" لتطوير المهارات المعرفية لمنسوبيها

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج "رواشن التعليم"؛ لتطوير المهارات المعرفية لمنسوبيها ومنسوباتها.

رواشن التعليم وتطوير مهارات المعلمين اضافة اعلان


وأوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها في منصة إكس أن برنامج رواشن التعليم يستهدف تطوير المهارات المعرفية والتقنية والسلوكية للمعلمين والمعلمات.

وكان حساب نظام فارس في منصة إكس "تويتر سابقا"، قد أعلن عن نقل خدمات موظفي التعليم من نظام مصلحة التقاعد إلى نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 

الاطلاع على بيانات المعلمين


وأوضح نظام فارس، أنه يمكن الاطلاع على البيانات بامكانك الدخول من خلال النفاذ الوطني على الرابط "اضغط هنا".

من جهتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الإثنين عن تدشين المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلبة المتوقع تخرجهم.

إطلاق المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024

ويهدف الاختبار إلى قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية للعام الثاني على التوالي في أكثر من 700 برنامج أكاديمي لـ 24 تخصصًا جامعيًا بمرحلة البكالوريوس.
 ويُعد "برنامج جاهزية"، إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً أكثر من 40 ألف طالب.

تعزيز اكتساب الخريجين الحد الأدني من المعارف

ويسعى البرنامج إلى قياس ورفع جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والقيم "نواتج التعلم"، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل.
 ويُعنى البرنامج في هذه المرحلة الثانية بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.

أنواع التخصصات التي يستهدفها "برنامج جاهزية"

وتشمل التخصصات المستهدفة 5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلًا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية.
ويضم ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلًا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة.

تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى

ويضم أيضا تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.

الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية

ويُطبق البرنامج من خلال اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم لكل مجال تخصصـي.
ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ حيث يعدُ التعليم والتدريب هو المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عددٍ من برامج تحقيق الرؤية.

مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية

وتضم برامج تحقيق الروية : برنامج تنمية القدرات البشـرية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج جودة الحياة.

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