وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%

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براءة اختراع
وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجا وطنيا بنسبة 100%
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منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مبتكر جهاز قطع الفلين بالسلك الحراري المعلم المتقاعد من الهيئة الملكية بالجبي،ل محمد آل جعفر، براءة اختراع.اضافة اعلان
واستقبل محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف في مقر مكتبه بمحافظة القطيف، آل جعفر بمناسبة حصوله على براءة الاختراع وحصوله على العلامة التجارية الوطنية للجهاز المبتكر.
واستمع المحافظ لعرض عن المراحل التي مرت بها فكرة هذا الابتكار، وتجاوزه كافة التحديات، ورعاية الدولة للمبدعين والموهوبين.


تتويجه بالعلامة التجارية كبراند

ووصولًا للحصول على براءة الاختراع وتتويجه بالعلامة التجارية كبراند ومنتج وطني بأيدٍ سعودية بنسبة 100 %، وثمرة من ثمار رؤية القيادة الرشيدة 2030.
ويعمل هذا المنتج الوطني، وبطريقة سهلة ودقيقة جدًا في عمل الشعارات المجسمة والقوالب ذات الاستخدامات المتعددة، التي تدخل في عدة مجالات وصناعات مختلفة.


إهتمام الدولة بأبنائها الموهوبين

وأكد المحافظ أن وصول هذا الابتكار لمرحلة التتويج ببراءة الاختراع، هو مدعاة للفخر والاعتزاز، مبينًا أن الدولة وقيادتها الرشيدة كانت ولا تزال تولي عناية خاصة جدًا بأبنائها وبناتها المبتكرين والموهوبين.
وقد أطلقت في هذا الشأن عدة مبادرات وبرامج لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب الأفكار الرائدة، وتعوّل دائمًا على أبناء هذا الوطن، عبر استثمار طاقاتهم، التي أثبتوا من خلالها أنهم رقم صعب يقبل التحدي.


متابعة مراحل الإنجاز

من جانبه قدم آل جعفر شكره الجزيل لمحافظ القطيف، لمتابعته ومواكبته مراحل هذا الإنجاز من بدايته وتشجيعه المستمر، حتى وصوله لهذه المرحلة.
كما وجّه الشكر الجزيل لقيادة هذا الوطن الغالي وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله ورعاهم أجمعين.

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