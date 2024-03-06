بدء وصول الدفعة الرابعة من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

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بدأت وفود الدفعة الرابعة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ اليوم التوافد إلى المدينة المنورة.



250 معتمرًا ومعتمرة:



شكرًا خادم الحرمين وولي العهد:



وتضم الدفعة الرابعة من عام 2024 نحو 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي روسيا، وبنغلاديش، وطاجاكستان، وأستراليا، وسيرلانكا، والمالديف، والهند، وكازاخستان، وباكستان، وأذربيجان، والنيبال، وتركيا، وكوسوفو، وقرغيزستان، وتركمانستان، ونيوزيلاندا.وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي الوزارة، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.,عبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعدّت برنامجاً تشارك فيه جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، والمواقع التاريخية في المدينة المنورة، قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، واستكمال البرنامج المعد للضيوف هناك.