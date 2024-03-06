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تنبيه من قطار الحرمين .. ماذا سيحدث بمحطة المدينة المنورة؟

قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
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أصدر حساب خدمة العملاء لقطار خادم الحرمين، تنبيها مهما، بشأن عمل فرضية للتعامل مع الحالات الطارئة.

فرضية التعامل مع الحالات الطارئة:اضافة اعلان

ونشر حساب "قطار الحرمين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه :" حرصًا على تطوير واستدامة التشغيل بأعلى معايير السلامة، ستقام (اليوم) الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة صباحاً فرضية التعامل مع الحالات الطارئة بمحطة المدينة المنورة". 

تنبيهات لضيوف الرحمن:

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الحج والعمرة عدة تنبيهات لضيوف الرحمن والزائرين لأجل الحصول على رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين.
وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": "كي تحظى برحلة ميسّرة، وتجربة لا تُنسى على قطار الحرمين، تقيّد بالتعليمات والتزم بالإرشادات".

قطار الحرمين السريع:

وأوضحت أنه لأجل رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين السريع يجب الالتزام بالآتي:
1-الحضور قبل وقت الرحلة بزمن كاف.
2- إبراز التذكرة قبل الصعود.
3- اتباع توجيهات المسؤولين.
4- الجلوس في المقعد المحدد للتذكرة.
وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.
طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1-  الدخول إلى الموقع الرسمي.
2- اختيار (إدارة الحجز)
3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.
4- اختيار (البحث عن التذكرة)
5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.

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