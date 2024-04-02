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عاجل.. من اليوم وحتى السبت المقبل.. توقعات باستمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة

هطول امطار وضباب
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان

أمطار على معظم مناطق المملكة:


وطالب الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.
 وأوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة والجموم والكامل وجدة وبحرة وخليص والليث والقنفذة.
كما ستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وتبوك والشرقية.

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