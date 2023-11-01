هل يمكن للمشتركين في التأمينات الاطلاع على عقد العمل؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على عقود العمل المرفوعة من قبل أصحاب الأعمال.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاطلاع على تفاصيل العقد مع صاحب العمل. اضافة اعلان





الاطلاع على عقد التأمين



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