هل يمكن للمشتركين في التأمينات الاطلاع على عقد العمل؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على عقود العمل المرفوعة من قبل أصحاب الأعمال.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاطلاع على تفاصيل العقد مع صاحب العمل.
الاطلاع على عقد التأمين
وأجابت التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، في منصة إكس بقولها: "حياك الله، يمكن للمشترك الاطلاع على عقد العمل الذي تم رفعه من قبل صاحب العمل واتخاذ الإجراء المناسب من قبول أو رفض عبر الرابط التالي واتباع ارشادات الخدمة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
دعم ساند
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف دعم ساند للمستفيدين اليوم الأربعاء.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول سبب عدم نزول الدعم حتى الآن: "سيتم الايداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الإنتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".
نظام "ساند"
نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ إن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"
-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل