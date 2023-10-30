التأمينات توضح المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض "ساند"

أ أ



حددت المؤسسة العامة للتأمينات، المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض التعطل عن العمل ساند.

وأوضحت، أنه يلزم انطباق جميع شروط الصرف، ويمكن للمستفيد الإطلاع على شروط ساند عبر الرابط التالي: (اضغط هنا). اضافة اعلان





- التعويض الأول



- التعويض الثاني



- التعويض الثالث



توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً خلال الـ 36 شهر التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الأولتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 18 شهراً خلال الـ 36 شهر التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الثانيتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 24 شهراً خلال الـ 36 شهر التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الثالثوأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أن التعويض في أي مرة لاحقة توفر مدة اشتراك لا تقل عن 36 شهراً خلال الـ48 شهر التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض.