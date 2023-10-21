السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"التأمينات" تكشف أسباب الاستبعاد من صرف تعويض "ساند"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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كشفت التأمينات الاجتماعية عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند.

طلب صرف ساند

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وأوضحت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.


1- الإفلاس


في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة

2- فصل بموجب المادة (77)


عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل

3- إنهاء النشاط


عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً

4- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.


إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

5- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.



إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

معاش التقاعد

 
في وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد: "الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية هو 1983.75 ريال".

ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.

أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش

وحددت التأمينات، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي: 
- أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
- جد وجدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.

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