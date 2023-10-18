الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، المنافع التي تعود على المشترك في حالات إصابات العمل.
وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إنه في حال إصابة المشترك بإصابة عمل، فيتم تقديم هذه المنافع:اضافة اعلان

منافع تعود على المشتركين


- الرعاية الطبية : تقدم المؤسسة العناية الطبية للمصابين بإصابة عمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، بهدف علاجهم، ويتم ذلك دون حدود طوال ماتقتضيه حالة المصاب الصحية

- تعويضات نقدية : تشمل صرف البدلات اليومية والتعويضات في حال العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب الإصابة - لاقدر الله - والمترتبة عليها.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد تفاعلت مع استفسارات بعض المستفيدين بشأن مشاكل الدخول للموقع ومتابعة الحسابات الخاصة بهم.
وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب "العناية بالعملاء": "مرحبا ، أواجه اليوم مشكلة في الدخول لموقع التأمينات مع أن رقم الهوية والباسوورد صحيح".
وأجابت التأمينات، بولها :"حياك الله ، لخدمتك بشكل أفضل نأمل زيارة موقع المؤسسة للتواصل مع ممثل خدمة العملاء بشكل مباشر عبر الاتصال المرئي من خلال أيقونة الزيارة الافتراضية  عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

معاملات التأمينات


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 2.2 مليون معاملة.
 وأشارت عبر نشرتها الإحصائية الشهرية إلى أن زيارات موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول لمنصتي تأميناتي (أعمال/ أفراد) تخطى حاجز 2.2 مليون زيارة.
فيما جرى إصدار أكثر من 191 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 251 ألف تحميل.

استمرار النمو في الخدمات الرقمية



 ولفتت التأمينات إلى استمرار النمو في الخدمات الرقمية, حيث تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين" 26 ألف و39 ألف على التوالي، واستفاد من خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من 22 ألف عميل.
فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقى حساب المؤسسة عبر منصة X أكثر من 55 ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من 74 ألف اتصال.

أكثر من 10.7 مليارات ريال مصروفات تأمينية



وحول إجمالي المصروفات التأمينية لذات الفترة، بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، منها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" التي بلغت أكثر من 85.9 مليون ريال، ومصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 16.8 مليون ريال.
 وعن جهود التأمينات الاجتماعية في مجال الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية، أشارت المؤسسة إلى أن عدد الزيارات التي تمت للمنشآت خلال سبتمبر الماضي لمراقبة الالتزام التأميني بلغت أكثر من 16.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الوقائية قرابة 3200 زيارة، فيما أقامت المؤسسة 75 ورشة عمل ولقاء توعويًا لأصحاب العمل.

خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية



 واختتمت التأمينات الاجتماعية بتأكيد حرصها على تقديم خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية، حيث نجحت المؤسسة في توظيف أحدث البرامج والتطبيقات للتنبؤ بحاجات العملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الحديثة، كما حازت مؤخرًا على المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية المقدم من هيئة الحكومة الرقمية.

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