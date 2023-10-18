في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، المنافع التي تعود على المشترك في حالات إصابات العمل.

وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إنه في حال إصابة المشترك بإصابة عمل، فيتم تقديم هذه المنافع: اضافة اعلان





منافع تعود على المشتركين



معاملات التأمينات



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