هل يمكن تحديث الصكوك عبر حساب المستفيد في هيئة العقار؟

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تفاعلت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع تساؤلات المستفيدين بشأن مدى إمكانية تحديث الصكوك.
تحديث الصكوك
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه : "عل يمكن تحديث الصك من خلال هيئة العقار؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: "نشكر تواصلكم ونفيدكم بأن تحديث الصك من اشتراط وزارة العدل".
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) 18 موقعاً لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.
18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيهاوأوضحت إحكام
عبر حسابها على منصة إكس أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات
الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة،
الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
أسماء
المواقع التي لا يجوز اكتساب ملكيتهاواستكملت:
مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، كما شملت المواقع
أيضاً: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، المرافق
والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.
يأتي من ضمن المواقع أيضا: مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود.
وسائل
الاتصال بالإمانة العامة للجان النظروخصصت
الأمانة العامة مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات وتلقي ملاحظات
المستفيدين وذلك عبر ثلاث قنوات، هي الهاتف الموحد رقم "920035544".
إضافة إلى حسابها على منصة إكس Ehkaam@، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ8:00 صباحاً وحتى الـ7:00 مساء.