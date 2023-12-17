عاجل.. ضباب بالشرقية وطقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يسود طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق
المملكة.
سحب منخفضةوأضاف المركز أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من
السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.
رياح متربة على مكة والمدينةفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة
والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ضباب على الشرقيةكما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية
بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن
نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط
الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
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