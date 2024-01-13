"الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية" يدخل حيز التنفيذ بعد غد .. و3 خطوات للاستفادة من الخدمة

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يدخل قرار "حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار" حيز التنفيذ بعد غدٍ الاثنين، ويشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة ولا يتضمن العقود الإيجارية.

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وقف التعامل مع أي عمليات دفع "غير رقمية":





3 خطوات للاستفادة من الخدمة:



وبحسب الهيئة العامة للعقار، فإنه لن يعتد بعد هذا التاريخ الموافق 15 يناير الجاري، بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).بعد التاريخ المعلن، سيتم الوقف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.تأتي الخطوة تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.ويصب القرار في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يُسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.خطوات التقديم والاستفادة من الخدمة بحسب "هيئة العقار":1- تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.2- البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.3- تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.