هل يمكن الإعفاء من رسوم قياس آلي لمستفيدي الضمان؟

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آلي لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) .





رسوم اختبار قياس



جا ء ذلك في رد من الموارد البشرية، عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مستفيد استفسر بشأن إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم قياس آلي.وأجابت الموارد البشرية بقولها: "إنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر القنوات الرسمية للوزارة.



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ماهي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



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