هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية، لأداء اختبار الرخصة المهنية. اضافة اعلان





أداء اختبار الرخصة المهنية



طريقتان للتعرف على نتائج قياس الرخصة المهنية





- الطريقة الأولى من خلال الرسائل التي من المفترض أن تصل إلى هواتف المعلمين والمعلمات المسجلة على المنصة، في الملف الخاص بكل معلم ومعلمة على الموقع الإلكتروني للهيئة.









1-الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس. من



- الطريقة الثانية من خلال الاستعلام على الموقع وذلك من خلال الخطوات التالية:1-الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس. من هنا

2-بعدها القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

3-الآن قم باختيار “نتائج قياس للرخصة المهنية” 1445 هـ.

4-عليك الآن أن تحدد نوع الاختبار ومن ثم الضغط على “البحث”.



5-أخيرًا ستنتقل إلى صفحة جديدة وستجد النتائج تظهر أمامك مباشرة.



أهمية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين





تحرص وزارة التعليم في المملكة على إجراء اختبارات الرخصة المهنية من أجل ضمان التالي:





أولًا: السماح للمعلمين والمعلمات بالعمل في التدريس في المملكة.





ثانيًا: الترقي في المستوى الوظيفي.





ثالثًا: تساعد المعلمين على فهم نقاط ضعفهم وبالتالي معالجتها.





رابعًا: تمكن المعلم من تنمية مهاراته وقدراته.

خامسًا: تطوير مستويات الطلاب والمدارس في المملكة .





سادسًا: منح المعلمين الثقة اللازمة في قدراتهم ومهاراتهم ومستواهم الوظيفي.



أخيرًا: إتاحة الفرصة للمعلمين لزيادة الدخل بسبب الترقيات والعلاوات المالية.





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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية إحضار أصل الهوية الوطنية لأداء الاختبارات.وأجابت الهيئة، بقولها: "إن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية، ولكن يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار".يأتي ذلك وسط تساؤلات واستفسارات بشأن آلية التعرف على نتائج قياس الرخصة المهنية.وهناك طريقتان من أجل التعرف على النتائج: