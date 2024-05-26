الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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عاجل.. 5 سنوات سجن و3 ملايين ريال غرامة.. النيابة : حظر كافة صور وأشكال خيانة الأمانة

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
النيابة العامة
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أعلنت النيابة العامة حظر كافة صور وأشكال خيانة الأمانة، وقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات نظامية حال ارتكاب أي منها، وتعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.اضافة اعلان

حظر كافة صور وأشكال خيانة الأمانة:


وأوضحت النيابة من خلال ما نشرته على حسابها في منصة إكس، أن :"
كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام، يعاقب بـ:
1-السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
2- غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
3- أو بإحدى هاتين العقوبيتن.

عقوبة الاستيلاء على مال الغير:


وفي وقت سابق حددت النيابة العامة عقوبة من يقوم بالاستيلاء على مال الغير عبر استخدام وسائل الخداع والاحتيال والإيهام.
وكتبت النيابة العامة على حسابها في منصة إكس: "يحظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، وقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها".
وأوضحت أن كل من يقوم بالاستيلاء على مال الغير عبر طرق الكذب أو الخداع أو الإيهام ستطبق عليه عقوبة بالسجن لمدة تصل لسبع سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال.

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